Kocasinan Belediyesi'nden tarımsal kalkınmaya tam destek - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi'nden tarımsal kalkınmaya tam destek

29.03.2021 12:20
Kocasinan Belediyesi'nden tarımsal kalkınmaya tam destek, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitkiler, siyez ve gacer buğdayı, organik domates fidesi ve Tarımda Dijital Dönüşüm Projesi üretimi ile tarımsal kalkınmaya tam destek oluyor.

Kocasinan Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitkiler, siyez ve gacer buğdayı, organik domates fidesi ve Tarımda Dijital Dönüşüm Projesi üretimi ile tarımsal kalkınmaya tam destek oluyor. Kırsal mahalle sakinlerinin desteklerinden dolayı teşekkür ettiği Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla kırsal kalkınma modeline öncülük ettiklerini vurguladı.

Kocasinan Bölgesi'nin 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri'nin merkezde en büyük yüzölçümlü ilçesi olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, bundan dolayı Kocasinan'ı tarım, ticaret ve sanayi gibi her alanda kalkındıracak projeler geliştirdiklerini belirterek, "Tarım, hayvancılık ve ziraatın yoğun olduğu bir bölgeyiz. Kayseri'deki tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20'si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Biz biliyoruz ki; Kocasinan'ın ticareti ve ekonomisinin büyümesi ve ilçede yaşayanların refahının artması demek, Türkiye ekonomisinin büyümesi demektir. Yerelden hareketle Türkiye'ye model olacak işler yapıyoruz. Bununla birlikte teknolojiden faydalanan yeni tarım anlayışıyla Kayseri'mizi tarım şehri yapacağız. Diğer yandan ise yapmış olduğumuz uygulamayla sağlıklı nesiller yetiştirmek adına tarihi geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayını ekerek, tohumunu çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıttık. İlçemizde başlattığımız bu uygulama, Türkiye'ye model oldu. Bunun yanı sıra yeni bir çalışmamız ile Anadolu'da ilk ıslah edilen ve 28 kromozomu ile genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen bölgemizin buğdayı olan gaceri, 30 dönümlük arazide toprakla buluşturduk. Bu yıl ise ektiğimiz tohumları hasad edeceğiz. Yapılan çalışmalar önemli ve değerlidir. Çünkü genetiği değiştirilmiş tohumlar yerine insanlar kendi öz tohumlara ulaşmaları noktasında yeniden geçmişe dönüyorlar." ifadelerini kullandı.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler için ayrı bir parantez açan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ayrıca tıbbı ve aromatik bitkilerle tarımsal alanda başlatmış olduğumuz yenilikçi tarım anlayışını artırarak devam ettiriyoruz. 'Tarımda Dijital Dönüşüm Projesi' kapsamında ise dikilen 10'dan fazla çeşitte 70 bin sebze fidesi meyvelerini verdi ve salçaya dönüştü. Geleneksel hale gelen ve Kayseri'de 'Karahıdır' olarak bilinen bölgemizin yerli tohumlarıyla yetiştirilen domates fidelerimizi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımların yanı sıra bundan sonra da yeni projelerimizle Kocasinan'ımız için farkındalık oluşturacak projeleri hayata geçireceğiz. Bütün gayretimiz, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine destek olarak istihdama katkı sağlamaktır."

Anadolu'nun bereketli topraklarında ekmeğini topraktan çıkaran vatandaşlar ise Kocasinan Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi'nden tarımsal kalkınmaya tam destek
Kocasinan Belediyesi'nden tarımsal kalkınmaya tam destek
Kocasinan Belediyesi'nden tarımsal kalkınmaya tam destek
Kocasinan Belediyesi'nden tarımsal kalkınmaya tam destek

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi'nden tarımsal kalkınmaya tam destek - Son Dakika


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