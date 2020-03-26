Kocasinan Belediyesi'nden yaşlılara yardım - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamayan kronik rahatsızlığı bulunan bir hastanın oksijen tüpünü değiştirdi ve yaşlı bir vatandaşın ilaç ihtiyacını karşıladı.

Kocasinan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesinde çalınmadık kapı bırakmıyor.

Özellikle Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlaması bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların talepleri için seferber olan ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Kronik rahatsızlığı bulunan bir hastanın oksijen tüpünü değiştiren ekipler, yaşlı bir vatandaşa ise eczaneden aldıkları ilacını ulaştırdı.

İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal belediyeciliğin en önemli imkanlarını ortaya koyabilmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, şunlar kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak şimdiye kadar yapmış olduğumuz sosyal yardımları daha da artırıyoruz. Özellikle daha önce gündelik işlerde çalışıp, artık iş bulamayan kardeşlerimiz ve geliri düşmüş olan ailelerimize yardımlarımızı daha da artıracağız. Kocasinan Belediyesi olarak devletin şefkat elini her bireyin üzerinde hissettirebilmek ve onlara sahip çıkmak için daha fazla sosyal yardımlarla sizlerin yanındayız. Bu noktada bizlere destek veren hayırsever iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Bu zor süreci birlikte aşacağız. Evimizde kalarak, en kısa sürede sağlıklı güzel günler bizlerle birlikte olacak."