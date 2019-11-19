Kocasinan Belediyesi'nden yatırım fırsatı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde, Kocasinan'a önemli bir yatırım olarak görülen ihaleler gerçekleştirildi. "Hayırlı olsun" dilekleriyle ihaleyi açan Başkan Çolakbayrakdar ile katılımcılar arasında zaman zaman tatlı pazarlıkların da yaşandığı ihalede; ilçenin farklı noktalarında bulunan 3 adet konut alanının satışı ise bir hafta içerisinde sonuçlandırılmak üzere pazarlığa bırakıldı.



Belediye Meclis Salonunda, encümen huzurunda açık artırma ve kapalı zarf teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde; Saraybosna Mahallesi'nde 2 adet konut alanı, Uğurevler Mahallesi'nde 1 adet konut alanı, Yıldızevler Mahallesi'nde 1 adet ticaret ve konut alanı, Erkilet Bulvarı üzerinde 1 adet konut alanı, Erkilet Dere Mahallesi'nde 1 adet konut alanı ile Erkilet 100.Yıl Mahallesi'nde 1 adet konut alanı olmak üzere toplam 7 taşınmaz satışa sunuldu.



Yapılan yatırımlarla Kocasinan'ın cazibesini, imajını ve prestijini artırmaya yönelik birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Yeni Kayseri'yi Kocasinan'da kurmak ve Kocasinan'ı Kayseri'nin yeni yüzü yapmak' için aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Yeni Kocasinan'da mekan sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. İhalelerden elde ettiğimiz gelir Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazı alan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum." diye konuştu.



Kocasinan Belediyesi ihalelerde toplam 11 Milyon 630 Bin Türk Lirası gelir elde etti. Ayrıca Kocasinan Belediyesi'ne ait ilçenin farklı noktalarında bulunan 3 adet konut alanının satışı ise bir hafta içerisinde sonuçlandırılmak üzere pazarlığa bırakıldı. - KAYSERİ