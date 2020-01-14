Kocasinan Belediyesi'nin gönüllülük projesi - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, "Kocasinan Gönüllüsü Projesi" ile hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında yardım yapılan kişi sayısı 138 bin 295 kişiye ulaştı.

Sosyal belediyecilik alanında örnek faaliyetlere imza attıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçedeki vatandaşların her türlü talebiyle ilgilendiklerini belirtti.

Projeyle vatandaşlar arasında gönül köprüsü kurdukları aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Sosyal odaklı bir hizmet anlayışıyla hizmet veriyoruz. Proje çerçevesinde yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızın yüreğine dokunuyoruz. Proje ile veren elle alan el arasında hayır köprüsü kuruyoruz. Gönüllülük esasına dayanan sistemle hayırseverlerimizden temin ettiğimiz ürünleri, vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın yarasına merhem olabiliyor, gönüllerini kazanabiliyorsak ne mutlu bizlere. Bütün amacımız şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunabilmek."