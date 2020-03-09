Kocasinan Belediyesi personeli kan bağışında bulundu - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi personeli, Türk Kızılay'a kan bağışı yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye hizmet binasındaki kan bağışında Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kanın sadece acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kan bağışının önemine dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kan bağışlamak hem sosyal sorumluluk hem de hayati bir ihtiyaç. Türk Kızılay'ının başlattığı projelere katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kaynağı sadece insan olan ve başka bir yolla temini mümkün olamayan kan ihtiyacını karşılamanın yolu, gönüllü bağışlardan geçmektedir. Bu açıdan Kocasinan ailesi olarak, bu tür programları vesile bilip, hayırlı işlere imza atmaya çalışıyoruz. Bir tek hayatın dahi kurtulmasına vesile olabilirsek ne mutlu bizlere. Sağlıklı olan herkesi kan bağışına davet ediyorum."