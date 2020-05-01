Kocasinan Belediyesi, ramazan dolayısıyla yardımlarını artırdı - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ramazan ayı nedeniyle yardım hareketliliğini en üst seviyeye çıkardıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, gıda yardımlarını ramazan ayında artırarak devam ettirdiklerini ifade eden Çolakbayrakdar, Kayserililerin ramazanı daha huzurlu bir şekilde idrak edebilmesi için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

Yardımlaşmanın ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı bu ayda, Kocasinan Belediyesi olarak ilçe sakinlerinin huzurlu bir ramazan geçirmelerine katkı sağladıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Belediye olarak bu ayın feyz ve bereketini hep beraber yaşamak adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Özelikle ihtiyaç sahibi ailelere gıda başta olmak üzere pek çok konuda yardımda bulunuyoruz. Bunu yaparken vatandaşlarımızı rencide etmeden sıkıntılarını paylaşmak önceliğimiz oluyor." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını ve Türkiye başta olmak üzere tüm İslam alemi ile insanlığa sağlık ve huzur getirmesini diledi.