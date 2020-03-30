Kocasinan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında beslenme imkanı azalan sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıyor.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan 30 besleme noktasının yanı sıra 11 farklı bölgedeki besleme ünitelerine düzenli aralıklarla mama ve yem bırakıyor.

İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özellikle içinde bulundukları bu süreçte alınan tedbirler doğrultusunda beslenme olanakları azalan sokak hayvanları için düzenli olarak yemleme çalışması yaptıklarını ifade etti.

Haftada 5 kez yapılan uygulama sayesinde "küçük dostlar" olarak adlandırılan sokak hayvanlarının karınlarını doyurma fırsatı bulduğunu belirten Çolakbayrakdar, Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle uygulama aralığının sıklaştırıldığını aktardı.

Bu gibi hassasiyet gerektiren çalışmalarda toplumun her kesiminden destek gördüklerini, bunun da kendilerini oldukça mutlu ettiğini kaydeden Çolakbayradar, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu süre boyunca besleme noktalarına 300 torba yem bırakmayı hedefliyoruz. Amacımız, bu süreçte küçük dostlarımızın aç kalmalarının önüne geçmek." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerinin, hasta ve yaralı durumdaki sokak hayvanlarına müdahale için telefonla Kocasinan Belediyesi'ni arayarak, "Çözüm Merkezi"ne ulaşmalarını da istedi.