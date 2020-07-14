Kocasinan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

Kocasinan Belediyesi sıcak yaz günlerinde sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyacını karşılıyor.

Kocasinan Belediyesi sıcak yaz günlerinde sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyacını karşılıyor.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, doğaya ve çevreye değer veren Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarından dolayı su ve yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirilen beslenme noktalarına su ve mama bırakıyor.


Sokak hayvanların rahatlıkla ulaşabildiği, üstü kapalı ve iki katlı olarak tasarlanan beslenme noktalarının üst katında kuşlar, alt katında ise köpek ve kediler için mama ve su bölümü bulunuyor.


Ayrıca ekipler tarafından sıcaktan bunalan küçük dostlar suyla serinletiliyor. Böylelikle çevreye ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan Kocasinan Belediyesi, bu uygulamayla vatandaşların takdirini kazanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bölgedeki sokak hayvanlarının yaşam şartlarını daha da iyileştirmek ve sıcak yaz günlerinde olası mağduriyetin önüne geçmek için çalıştıklarını belirtti.

Doğadaki tüm canlılara karşı sorumlulukları olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Eşrefi mahluk olan bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız olduğunun bilincindeyiz. Allah'ın yaratmış olduğu canlıları unutmuyoruz. Hoşgörü diyarı Kayseri'mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan'da değerli olduğunu gösteriyoruz. Sokak hayvanları için beslenme üniteleri ve küçük dostlar ambulansı gibi hizmetlerimizle Kayseri'ye ve Türkiye'ye örnek oluyoruz. Böylelikle hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz."

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor - Son Dakika
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