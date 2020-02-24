Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi B Takımı devreyi lider tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi B Takımı devreyi lider tamamladı - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi B Takımı devreyi lider tamamladı

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi B Takımı oynadığı 13 maçta 13 galibiyet alarak Masa Tenisi 1. Ligi'nin 2. etap maçlarında devreyi lider tamamladı.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi B Takımı devreyi lider tamamladı, System.String[]

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi B Takımı oynadığı 13 maçta 13 galibiyet alarak Masa Tenisi 1. Ligi'nin 2. etap maçlarında devreyi lider tamamladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen karşılaşmalar Mardin Artuklu Yeni Spor Salonu'nda oynandı.

Devreyi 26 puanla lider tamamlayan takım Burçin Mermer, Altınay Hatun Bulut, Zeynep Sıla Duman ve Birsen Yerli'den oluşuyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirterek sporcu ve antrenörlerini tebrik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:22 Kaynak: AA
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