Kocasinan'da otomatik sulama sistemi yaygınlaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kocasinan'da otomatik sulama sistemi yaygınlaşıyor

29.08.2022 17:06
Kocasinan'da otomatik sulama sistemi yaygınlaşıyor

Kocasinan Belediyesi, su kaynaklarının verimli kullanılması ve enerjiden tasarruf sağlanması amacıyla park ve yeşil alanlarda otomatik sulama sistemini yaygınlaştırıyor.

Kocasinan Belediyesi, su kaynaklarının verimli kullanılması ve enerjiden tasarruf sağlanması amacıyla park ve yeşil alanlarda otomatik sulama sistemini yaygınlaştırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kaynakların daha verimli kullanılması konusunda birçok yatırım yaptıklarını bildirdi.

Özellikle suyu daha verimli kullanmaya çalıştıklarını belirten Çolakbayrakdar, "İnsanı merkeze alarak yüksek teknolojiyi kullanan, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler inşa ediyoruz. Özellikle suyumuzun daha verimli kullanılması için yatırımlar yapıyoruz. Bunlardan biri olan otomatik sulama sistemiyle önemli ölçüde su ve enerji tasarrufu sağlıyoruz. Mevcut parklarda yaygın hale getirdiğimiz ve yeni yaptığımız parklarda uyguladığımız otomatik sulama sistemiyle gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir çevre bırakacağız. 4 yıl önce hayata geçirdiğimiz LED teknoloji aydınlatmayla da hem daha fazla aydınlık hem de daha fazla enerji tasarrufu sağladık. Hem malzeme hem de enerji olmak üzere 1 yılda toplam 2,5 milyon lira tasarruf sağladık." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Posof'ta yenilikler devam ediyor Posof'ta yenilikler devam ediyor Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altındaki Ürdün'de Bir Papağan Serinliyor Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altındaki Ürdün'de Bir Papağan Serinliyor
Kaynak: AA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocasinan'da otomatik sulama sistemi yaygınlaşıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:52 Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu
16:36 A Milli Erkek Basketbol Takımımızın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı
16:16 Kütahya'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Utanmadan sıkılmadan 'İşsizlik var' diyorlar, ne işsizliği ya?
16:08 THK Üniversitesi, eski rektör Ünsal Ban hakkında geçen yıl çok sayıda soruşturma açıldığını bildirdi
15:51 Şahan Gökbakar'dan Gülşen açıklaması: Serbest bırakılmamış ki
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatiflerinin sayısını 3 bine çıkaracağız
15:34 Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Sörloth, yeniden Real Sociedad'a kiralandı
15:35 Türkiye, Boğazlardan geçiş ücretine 40 yıl sonra zam yaptı! Ücret 5 kat artırıldı
15:12 ABD'yi karıştıran olay! Maneskin grubunun basçısının göğüsleri görününce kanal reklama geçti
15:10 Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 17:07:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kocasinan'da otomatik sulama sistemi yaygınlaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement