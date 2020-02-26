Kocasinan Belediyesi, tarımsal kalkınmaya destek oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi, tarımsal kalkınmaya destek oluyor - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, tarımsal kalkınmaya destek oluyor

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitkiler, siyez buğdayı ve organik domates fidesi üretimi ile tarımsal kalkınmaya destek oluyor.

Kocasinan Belediyesi, tarımsal kalkınmaya destek oluyor, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitkiler, siyez buğdayı ve organik domates fidesi üretimi ile tarımsal kalkınmaya destek oluyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla kırsal kalkınma modeline öncülük ettiklerini söyledi.


Kocasinan Bölgesi'nin 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri'nin en büyük yüzölçümlü ilçesi olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, bundan dolayı Kocasinan'ı tarım, ticaret ve sanayi gibi her alanda kalkındıracak projeler geliştirdiklerini belirterek, "Tarım, hayvancılık ve ziraatın yoğun olduğu bir bölgeyiz. Kayseri'deki tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20'si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Biz biliyoruz ki; Kocasinan'ın ticareti ve ekonomisinin büyümesi ve ilçede yaşayanların refahının artması demek, Türkiye ekonomisinin büyümesi demektir. Yerelden hareketle Türkiye'ye model olacak işler yapıyoruz. Bununla birlikte teknolojiden faydalanan yeni tarım anlayışıyla Kayseri'mizi tarım şehri yapacağız. Diğer yandan ise yapmış olduğumuz uygulamayla sağlıklı nesiller yetiştirmek adına tarihi geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayını ekerek, tohumunu çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıttık. İlçemizde başlattığımız bu uygulama, Türkiye'ye model oldu." ifadelerini kullandı.


Tıbbi ve Aromatik Bitkiler için ayrı bir parantez açan Başkan Çolakbayrakdar, şöyle devam etti; "Ayrıca tıbbı ve aromatik bitkilerle tarımsal alanda başlatmış olduğumuz yenilikçi tarım anlayışını artırarak devam ettiriyoruz. Geleneksel hale gelen ve Kayseri'de 'Karahıdır' olarak bilinen bölgemizin yerli tohumlarıyla yetiştirilen domates fidelerimizi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımların yanı sıra bundan sonra da yeni projelerimizle Kocasinan'ımız için farkındalık oluşturacak projeleri hayata geçireceğiz. Bütün gayretimiz, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine destek olarak istihdama katkı sağlamaktır." diye konuştu.


Başkan Çolakbayrakdar sözlerini "Vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:34 Kaynak: İHA
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