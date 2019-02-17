Kocasinan Belediyesi Typ Kapsamında 56 Kişi İstihdam Edecek

Kocasinan Belediyesi, İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında belediyenin çeşitli birimlerinde istihdam edilecek 56 kişi için noter huzurunda kura çekimi yaptı.

Kocasinan Belediyesi, İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında belediyenin çeşitli birimlerinde istihdam edilecek 56 kişi için noter huzurunda kura çekimi yaptı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda 4. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine toplam 776 başvuru sahibi katıldı.



Kura çekimi sonucunda 56 kişinin, güvenlik soruşturmasının ardından iş başı yapacağı öğrenildi.



Renkli görüntülere sahne olan kura çekiminde, vatandaşların heyecan ve mutluluğu görülmeye değerdi.



Kocasinan Belediyesi olarak ilçede istihdamı artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, istihdama yönelik her türlü projeyi desteklediklerini belirtti.



Özellikle ülke ekonomisine katkı sağlamak adına Kayseri'ye yeni ve farklı projeler ürettiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"Kocasinan Belediyesinin ekonomik anlamda, hizmet götürme ve dev bütçeli projeler üretip, hayata geçirme noktasında çıtayı her geçen gün daha da yukarılara taşıdığını kesin bir dille ifade etmek isterim. Bizim işimiz, milletten aldığımız emaneti en iyi şekilde kullanarak toplum yararına hizmet üretmektir. Bu amaçla Kocasinan'ı daha modern ve daha yaşanabilir hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile kura çekimi sonrası istihdam edilecek işçi kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum."

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