Kocasinan Belediyesi vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gönüllü kurs eğitmenleri tarafından üretilen maskeleri vatandaşlara dağıtıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs ile mücadele kapsamında Kocasinan Belediyesinin gönüllü kurs eğitmenleri tarafından üretilen maskelerin, market, fırın ve pazar gibi yerlerde dağıtımı yapılıyor.

Kocasinan Akademi Yakut Tesisi'nde maske üretim atölyesini ziyaret eden Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu süreçte vatandaşların en fazla talep ettiği maskeleri ürettiklerini belirtti.

Maske üretiminin aralıksız devam ettiğini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Maske takmanın zorunlu olduğu market, fırın, pazar yerleri gibi kamuya açık alanlarda ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Ana felsefemiz, kendi kendine yetebilen belediye olmaktır. Bu süreçte vatandaşlarımızın en fazla talep ettiği maskeleri kendimiz üretiyoruz. Gönüllü çalışan eğitmenlerimiz burada maske yapıyorlar. Her geçen gün maske üretiminin sayısını artırarak, vatandaşlarımıza daha fazla ulaşabilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz."