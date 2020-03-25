Kocasinan Belediyesi, yaşlı vatandaşlar için seferber oldu - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi, yaşlı vatandaşlar için seferber oldu

7 saat önce

Kocasinan Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlaması bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların talepleri için seferber oldu.

Kocasinan Belediyesi, yaşlı vatandaşlar için seferber oldu, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlaması bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların talepleri için seferber oldu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal sorumluluk anlamında Türkiye'ye model olan bir belediye olarak sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 65 yaş üstü vatandaşların ilk günden itibaren ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.


Her zaman büyüklere saygı duyan bir toplum olduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar; "Aile kavramına vermiş olduğumuz değeri hiçbir zaman unutmamak lazım. Gerek Kocasinan Belediyesi, gerek şahsım olarak her zaman büyüklerimizin yanındayız. Kıymetli büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır. Geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi gören, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara aktaran değerli büyüklerimize toplum olarak değer veriyoruz. Allah yaşlılarımızın hayır duasından bizleri mahrum bırakmasın. Bu süreçte de devletimizin almış olduğu karar neticesinde her zaman olduğu gibi büyüklerimizin yanındayız. Kocasinan İlçe Kaymakamlığı ve belediyemizin koordine ettiği "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yanı sıra zorunlu haller dışında kimsenin evden çıkmaması gerektiğini tekrardan hatırlatmak istiyorum. Değerli büyüklerimize hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.


Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından tek tek kapıları çalınarak ihtiyaçların karşılandığı büyükler ise Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "Allah devletimizden ve sizlerden razı olsun" diyerek memnuniyetini dile getirdi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:19 Kaynak: İHA

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