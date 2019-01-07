Son Dakika Haberleri: Kocasinan Belediyesi Yeşil Alan Rekorunu Kırdı

Kocasinan Belediyesi Yeşil Alan Rekorunu Kırdı

1 saat önce

Kocasinan Belediyesi, 2018 yılında yaptığı çalışmalarla park sayısını 352'ye yükselterek, yeşil alan rekoru kırdı.

Kocasinan Belediyesi Yeşil Alan Rekorunu Kırdı, System.String[]
Kocasinan Belediyesi, 2018 yılında yaptığı çalışmalarla park sayısını 352'ye yükselterek, yeşil alan rekoru kırdı. Yeni Kocasinan için 425 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturulduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmanın gayreti içinde olduklarını belirtti.

İlçe genelinde parklardaki yeşil alan miktarını 2 milyon 56 bin 405 metrekareye ulaştıran Kocasinan Belediyesi, mevcut parkları ise son teknolojiyle üretilmiş oyun grupları, kamelyalar ve spor aletleriyle donatarak daha fonksiyonel hale getirdi.

'Daha Yeşil Kocasinan' için 2018 yılı içerisinde 26 adet yeni parkın yapıldığını ve mevcut parklarında yenilendiğini ifada eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park alanlarımızı yeniledik. Ayrıca 2018 yılı içerisinde 26 adet yeni park yaparak, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Özellikle bitki ve çiçek çeşidiyle farklı bir tasarıma sahip yeni ve fonksiyonlu parklar yaparken; bir yandan da Türkiye'ye örnek teşkil eden teknoloji parklar oluşturduk. Özellikle ağaç dikim sezonuyla birlikte her hafta farklı kesimlerle 125 bin adet fidan ve ağacı toprakla buluşturduk. Daha yeşil bir Kocasinan için mevsimine göre; lale soğan, petunya, vinca, menekşe ve kasımpatı gibi çiçeklerin ekimi gerçekleştirildi. Parklarımızda engellilere yönelik olarak ise mevcut büyük parkları ile yeni parklarda engelsiz oyun grupları ve şarj istasyonu konuldu. Görme engelliler içinde yönlendirici yürüyüş parkurları yapıldı. Parklarımız 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan'da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulamak istedik. Bütün gayretimiz, çabamız, hemşehrilerimizin çocuklarımızın daha mutlu ve daha huzurlu olacakları bir ortam hazırlamak, daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir" diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:45 Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis, 3 Yaşındaki Oğlunu Parka Bırakıp Kaçan Anneyi Buldu Samsun'da, Batan Gemideki Mürettebatın Nefes Kesen Kurtarılma Anı Kamerada!

"Namazda Bereket Sporda Hareket Var " Diyen Cemaat, Camide Spor Yaptı Türkiye'nin Kanını Donduran Palu Ailesi İçin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Devreye Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 13:14:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocasinan Belediyesi Yeşil Alan Rekorunu Kırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]