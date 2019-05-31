Son Dakika Haberleri: Kocasinan Belediyesinde ikramiye sevinci
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Kocasinan Belediyesinde ikramiye sevinci

20 dakika önce

Kocasinan Belediyesi, çalışanların ikramiye ödemelerini Ramazan Bayramı öncesinde yaptı.

Kocasinan Belediyesinde ikramiye sevinci, System.String[]
Kocasinan Belediyesi, çalışanların ikramiye ödemelerini Ramazan Bayramı öncesinde yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye çalışanları ikramiye ödemelerinin bayram öncesi yapılmasını sevinçle karşıladı.
Kocasinan Belediyesi'nin işçi dostu bir belediye olduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, "Daha bayram gelmeden işçilerimize erken bayramı yaşatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayede çalışan personelimizin yüzlerini güldürmüş oluyoruz. Bizler çalışanlarımızı bu memlekete hizmet edenler olarak gördüğümüz için onların haklarını en iyi şekilde koruyoruz. Böylelikle onlar da bu memlekete daha iyi hizmet edebiliyorlar." ifadelerini kullandı.
Çolakbayrakdar, 'Çalışanların hakkını alın teri kurumadan önce ödeyin' öğretisi ile çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:07 Kaynak: AA
İşçi, Ramazan Bayramı, Kocasinan Belediyesi, Güncel
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