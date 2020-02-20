Kocasinan Belediyesinde kentsel dönüşüm çalışmaları - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe genelinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Uğurevler Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

İlçede yaşayan vatandaşların memnuniyet ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini kaydeden Çolakbayrakdar, şunları aktardı:

"Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşüm bizim için en önemli çalışmalardan birisidir. Kocasinan sınırları içerisinde ömrünü tamamlamış yapıları, kentsel dönüşüm marifetiyle yeniliyoruz. Bu doğrultuda mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bunlardan biri olan Uğurevler Mahallesi'nde özellikle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için yeni bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yapılarla birlikte burada her türlü sosyal donatıların da yer aldığı bir bölge oluşturacağız. Bu sayede mahallemizin ihtiyacı olan aile sağlığı merkezinin yanı sıra okul, cami, pazar yeri, park gibi ihtiyaç duyulan tüm sosyal donatıların kentsel dönüşümle birlikte tamamlanmasını sağlayacağız."