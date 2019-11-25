Kocasinan Belediyesinde vergi mesaisi

Kocasinan Belediyesi mükelleflerin emlak ve çevre temizlik ile ilan reklam vergisi ödemeleri için mesai yapacak.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, vergisi ödemelerinin rahatlıkla yapılabilmesi için çalışma saatlerinde düzenleme yaptıklarını söyledi.

2 Aralık'ta sona erecek emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisi için vatandaşlara her türlü kolaylığı sağladıklarını kaydeden Çolakbayrakdar, veznelerin 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günü 09.00 ile 16.00 saatleri arası açık olacağını duyurdu.

Yatırılan her kuruşun ilçenin aynı zamanda ülke ekonomisinin büyümesine katkı sunduğunu aktaran Çolakbayrakdar, ödenen vergileri daha iyi, daha kaliteli hizmet olarak vatandaşlara sunduklarını vurguladı.