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Kocasinan Belediyesinde yol yapım çalışmaları

1 saat önce

Kocasinan Belediyesi Boztepe Mahallesi'nde bulunan Mahmut Şahin Caddesi'nde yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Kocasinan Belediyesinde yol yapım çalışmaları, System.String[]

Kocasinan Belediyesi Boztepe Mahallesi'nde bulunan Mahmut Şahin Caddesi'nde yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uzunluğu 400 metre, genişliği ise 14 metre olan 1. etap yola, 3 bin ton kaba dolgu, 2 bin 400 ton temel malzeme ile bin 200 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Erkilet'ten başlayıp Akin, Hasanarpa ve Kızık mahallelerine ulaşım sağlayan caddedeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yol medeniyettir" anlayışıyla yolları daha geniş ve daha konforlu hale getirdiklerini söyledi.

Çolakbayrakdar, Kocasinan'da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak, yüksek standartlarda yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Yaptığı incelemeler esnasında mahalle sakinleriyle de yakından ilgilenen Çolakbayrakdar, vatandaşlarla sohbet etti.

Mahalle sakinleri ise yapılan hizmetlerden dolayı Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:32 Kaynak: AA
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