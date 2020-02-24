Kocasinan Belediyesinden çölyak hastalarına destek - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi çölyak hastalarına glütensiz erzak paketi dağıtıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, gıda alerjisi olarak bilinen çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlara belediye tarafından düzenli olarak glütensiz ürün paketi dağıtılıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çölyak hastalığının hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu belirtti.

Çölyaklı ailelerin her zaman yanında olmaya çalıştıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Çölyaklı aileler için hazırlamış olduğumuz gıda paketlerinin karşılığının, dua olarak ulaşması bizler için çok değerlidir. 2017 yılında meclis toplantımızda aldığımız karar doğrultusunda 3 yıldır glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere destek oluyoruz. Yapmış olduğumuz bu destekler, her geçen gün artarak devam ediyor. Çölyak, bir gıda alerjisidir. Glüten duyarlılığı sebebiyle çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlarımız, glütensiz gıdalarla beslenmek zorundadır. Bu hassasiyeti bulunanların yaşamları boyunca belirli bir diyet yapması, yani glütensiz gıdaları tüketmesi gerekmektedir. Bizler de belediye olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşehrilerimize destek oluyor ve özel olarak hazırlamış olduğumuz glütensiz ürün paketlerini ailelere düzenli olarak ulaştırıyoruz. "

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün çölyak hastaları için hazırladığı paketlerde makarna, un, bisküvi, çikolata, kek, ekmek karışımı ve hamur işi karışım gibi glütensiz ürünlerden oluşan yiyecekler bulunuyor.