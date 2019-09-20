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Kocasinan Belediyesinden farkındalık yürüyüşü

1 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla belediye çalışanlarıyla belediyeye yürüyerek geldi.

Kocasinan Belediyesinden farkındalık yürüyüşü, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla belediye çalışanlarıyla belediyeye yürüyerek geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlik çerçevesinde Başkan Çolakbayrakdar ile belediye personeli, mesai saati öncesi Alparslan tramvay durağında toplanarak belediye hizmet binasına kadar yürüdü.

"Daha sağlıklı bir gelecek için birlikte yürüyelim" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Başkan Çolakbayrakdar, daha sağlıklı bir gelecek için Kayserilileri toplu taşıma aracı kullanmaya davet etti.

Yürüyüş sırasında vatandaşlar ve esnafla selamlaşarak sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, etkinliğe katılan personele ise gül hediye etti.

Öte yandan belediye otoparkı, engelli ve hamileler dışında personelin yürüyerek işe gelmesi dolayısıyla boş kaldı.

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:16 Kaynak: AA
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