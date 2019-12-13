Kocasinan Belediyesinden geri dönüşüme destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesinden geri dönüşüme destek - Son Dakika

Kocasinan Belediyesinden geri dönüşüme destek

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi, 4 yılda 21 bin 895 ton kağıt atığı geri dönüştürerek, 371 bin 705 ağacın kesilmesini önledi.

Kocasinan Belediyesinden geri dönüşüme destek, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, 4 yılda 21 bin 895 ton kağıt atığı geri dönüştürerek, 371 bin 705 ağacın kesilmesini önledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye olarak geri dönüşüme önem verdiklerini vurgulayarak, hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağladıklarını belirtti.

Geri dönüşüme destek vererek Türkiye'ye örnek olduklarını aktaran Çolakbayrakdar, şöyle devam etti:

"Anadolu'nun tek ve modern geri dönüşüm tesisi KAYÇEV, günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip. Kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıkları tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hale gelen pet şişeler, naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler, kağıt ve karton kutular tesisimizde işlem görerek bunları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu kapsamda KAYÇEV ile 4 yılda 21 bin 895 ton kağıt atığı geri dönüştürerek 371 bin 705 ağacın kesilmesini önledik. Toplamda da 31 bin 660 ton atığı geri dönüştürerek ülke ekonomisine ve doğaya katkı sağladık."

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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