Kocasinan Belediyesinden haşere ilaçlama çalışması - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesinden haşere ilaçlama çalışması

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi, haşerelerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapıyor.

Kocasinan Belediyesinden haşere ilaçlama çalışması, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, haşerelerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki yaklaşık 3 bin apartmanda ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Daha sağlıklı ve temiz bir çevre hedeflediklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilaçlama çalışmasındaki amacın, kış aylarını uykuda geçiren başta sivrisinek ve karasinek gibi haşereleri kontrol altına almak olduğunu ifade etti.

Belediye olarak vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda daha hassas davrandıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği ve gayreti artırarak devam ettiriyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın rahat bir yaz dönemi geçirebilmesi için haşerelere yönelik etkin ilaçlama çalışması yapıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, apartmanların bodrum katları başta olmak üzere kapalı alanlarda haşere üretebilecek her noktada ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Uzman personel ve donanımlı araçlarla yapılan ilaçlama çalışmaları sayesinde ilçemiz sakinleri rahat bir yaz geçirecek."

Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışmalarını Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylı dumanlama yöntemi ve yeni nesil ULV ilaçlama sistemi ile gerçekleştiriyor.

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Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:38 Kaynak: AA
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