Kocasinan Belediyesinden Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, önlemler kapsamında kamu alanları başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında dezenfekte ve hijyen çalışmaları devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde marketlerde başlattığı dezenfekte çalışmalarıyla vatandaşlara daha hijyenik ortamda alışveriş olanağı sağlıyor.

Toplum sağlığının her şeyden önce geldiğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

" Sağlık Bakanlığı'mızın almış olduğu en önemli kararlardan biri de evde kalma kuralıdır. Siz evlerinizde kalın biz sizin için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi her şartta sizlerin hizmetindeyiz. Özellikle rutin dezenfekte ve hijyen temizliğini de içinde bulunduğumuz süreçten dolayı Aile Sağlık Merkezleri, eczaneler, camiler, okullar, marketler, kuaförler, berberler, pazar yerleri ve diğer kamu alanları başta olmak üzere çalışma alanımızı genişlettik."