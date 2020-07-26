Kocasinan Belediyesinden kurban tatbikatı - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi Kurban Bayramında görevli personel ve kasaplara kurban kesimi hakkında uygulamalı eğitim verdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında vatandaşların Kurban Bayramı'nı daha sağlıklı ve huzurlu geçirmesini sağlamak adına 350 personel ve 83 kasabın görevli olduğu Oymaağaç Mahallesi'ndeki kurban kesim ve satış yerinde deneme kesimi gerçekleştirdiğini belirtti.

En iyi ve en kaliteli hizmeti vermek adına oluşturulan Oymaağaç Mahallesi'ndeki mobil kurban kesim yerinin teknolojik, hijyenik, sıhhi bir kesim alanı olması ve tüm detayların düşünülmesi dolasıyla vatandaşlarda memnuniyet oluşturduğuna dikkat çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kurban kesimlerinin yapılabilmesi için hazırlamış olduğumuz büyükbaş için 3, küçükbaş için de 2 olmak üzere mobil kesimhanelerde gerekli çalışmalarımız tamamlandı. Şu ana kadar belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz rutin faaliyetlere, Kurban Bayramı dolayısıyla ek çalışmalar yapıyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Oymaağaç Mahallesi başta olmak üzere 12 farklı noktada kesim hizmeti vereceğiz."

Çolakbayrakdar, ayrıca bayram boyunca kesintisiz hizmetin yanı sıra herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 6 kişiden oluşan özel ekip kurduklarını sözlerine ekledi.