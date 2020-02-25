Kocasinan Belediyesinden öğrencilere

Kocasinan Belediyesi, geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda bilinçlenmeyi ve çevre konusunda daha duyarlı olmayı sağlamak amacıyla öğrencilere yönelik eğitim seminerleri düzenliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, atıkları ekonomiye yeniden kazandırabilmek amacıyla öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışması yürüttüklerini kaydetti.

Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, şöyle devam etti:

"Kocasinan Belediyesi olarak çocuklara çevre bilincini aşılamak için miniklere geri dönüşüm semineri veriyoruz. Çevre bilincini çocuklara küçük yaşta vermeyi amaçlıyoruz. Geri dönüştürülebilir, cam, plastik, metal ve kağıt gibi değerli atıkların ekonomiye nasıl geri kazandırıldığını gelecek nesillere anlatmak, onlara sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre, daha iyi imkan ve mekanlar bırakmak, belediyeler olarak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Doğal kaynakların sınırsız olmadığı, israf edildiği takdirde bir gün tükeneceği göz önünde bulundurulduğunda geri dönüşümün öneminin çok daha net biçimde anlaşılacağını anlatıyoruz."