Kocasinan Belediyesinden personeline koronavirüs eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesinden personeline koronavirüs eğitimi - Son Dakika

Kocasinan Belediyesinden personeline koronavirüs eğitimi

7 saat önce

Kocasinan Belediyesi, personeline, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilinmesi gerekenlerle ilgili eğitim verdi.

Kocasinan Belediyesinden personeline koronavirüs eğitimi, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, personeline, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilinmesi gerekenlerle ilgili eğitim verdi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye hizmet binası seminer salonunda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra eğitim ve sağlık gibi alanlarda hassasiyetle çalıştıklarını, daha sağlıklı ve bilinçli toplumlar oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Çolakbayrakdar, bu doğrultuda vatandaşlar ve çalışanlar için bilinçli toplumlar oluşturmak adına eğitim programlarının devam edeceğini kaydetti.

Virüsten korunma ve virüse karşı alınacak önlemler hakkında bilgi veren Kocasinan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Nuh Çetin Haspaylan ise virüsün hapşırma sonrası damlacık yoluyla bulaştığını anlattı.

Kalabalık çalışma ortamlarının sık sık havalandırılması gerektiğini vurgulayan Haspaylan, "Özellikle ellerimizi sık sık yıkamamız lazım. Hijyene dikkat edildiğinde virüsün bulaşmasını en aza indirebiliriz. Ayrıca virüs 55 yaş üstü insanlarda ve bağışıklık sistemi düşük kişilerde daha yaygın görülmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenmeliyiz. Hastalık belirtileri olan kişilerin cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi

Son Dakika Haberleri
22:15 Kastamonu'da "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" dolayısıyla konferans düzenledi
22:13 Konya'da otomobiller çarpıştı: 2'si Uzman Onbaşı 3 ölü
22:12 YÖK'ün "koronavirüs" toplantısı sona erdi
22:11 KASTAMONU Bilal Erdoğan: Fuat Sezgin, dünya çapında kendini ispat etmiş bir bilim insanıydı
22:11 KAHRAMANMARAŞ Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:18:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocasinan Belediyesinden personeline koronavirüs eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]