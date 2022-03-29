Kocasinan Belediyesinden ramazan öncesi denetim - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesinden ramazan öncesi denetim

29.03.2022 12:50
Kocasinan Belediyesinden ramazan öncesi denetim

Kocasinan Belediyesi zabıta amirliği ekipleri, ramazan ayı öncesi vatandaşların sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmaları için esnaf denetimlerini artırdı.

Kocasinan Belediyesi zabıta amirliği ekipleri, ramazan ayı öncesi vatandaşların sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmaları için esnaf denetimlerini artırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, gıda üretimi yapan yerlerde imalathanelerin mutfakları, kullanılan malzemelerin tarihleri, ürünlerin gramajları, çalışanların kılık kıyafet ve kişisel temizlikleri denetlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, zabıta ekiplerinin sık sık denetimlerde bulunduğunu, vatandaşların sağlığının öncelikleri olduğunu belirtti.

Halkın sağlığını tehdit edecek en ufak bir uygulamaya müsaade etmeyeceklerini ifade eden Çolakbayrakdar, denetimlerin artarak süreceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesinden ramazan öncesi denetim - Son Dakika


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