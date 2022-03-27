Kocasinan Belediyesinden şehit ve gazi çocuklarına özel etkinlik - Son Dakika
Üye Girişi

Kocasinan Belediyesinden şehit ve gazi çocuklarına özel etkinlik

27.03.2022 13:10
Kocasinan Belediyesinden şehit ve gazi çocuklarına özel etkinlik

Kocasinan Belediyesi, şehit ve gazi çocuklarına yönelik kukla ve tiyatro etkinliği düzenledi.

Kocasinan Belediyesi, şehit ve gazi çocuklarına yönelik kukla ve tiyatro etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi hizmet binası seminer salonundaki etkinliğe Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da katıldı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Çolakbayrakdar, onlarla vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

Çocukların her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirten Çolakbayrakdar, "Özellikle şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin göz bebeği evlatlarımıza yönelik bir etkinlikle çocuklarımızı bir araya getirdik. Çocuklarımızın bu mutluluğu her şeye değer. Etkinliklerimizi artırarak, gençlerin de katılımıyla daha geniş kapsamlı yapacağız. Sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın, gençlerimizin ve şehrimizde yaşayan herkesin yüzünü gülümsetebilmek." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Hizan Kaymakamı Yelek, şehit yakınları ve gazi aileleriyle buluştu Son dakika haber... Hizan Kaymakamı Yelek, şehit yakınları ve gazi aileleriyle buluştu

Kocasinan Belediyesi, Tiyatro, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesinden şehit ve gazi çocuklarına özel etkinlik - Son Dakika


Son Dakika
12:58 Kabine yarın toplanıyor! Masada gıda erişimi konusu var
12:53 Mersin'de köpek sürüsü, yoldan geçen genç kıza saldırdı!
12:39 Mesut Özil ABD'den aldığı teklifi kabul edecek mi?
12:18 Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı ise aramaya devam ediliyor!
12:13 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk eleştirilerine tarihi kararnameyle yanıt verdi!
12:06 Wanda'nın, yıldız futbolcu Icardi'yi güvenlikle aldattığı iddia ediliyor!
11:55 Babacan'ın ev sahipliğinde 6'lı zirve toplanıyor! Masada seçimi kazanırlarsa ne yapacaklarını konuşacaklar
11:44 "Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga bir sonraki felaketi yazdı!
11:20 Kadirov'un paylaştığı videoda Çeçen askerlerin Mariupol'daki binalara ateş edip tekbir getirdiği görüldü
11:16 İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi parkur rekoru kırarak kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 13:16:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesinden şehit ve gazi çocuklarına özel etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement