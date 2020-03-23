Kocasinan Belediyesinden yaşlılara şefkat eli - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dışarıya çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kocasinan Kaymakamlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını gideriyor.



Toplum sağlığına gösterdiği hassasiyetten dolayı duyarlı vatandaşlara teşekkür eden Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sağlık Bakanlığının, "hayat eve sığar" sloganını hatırlatarak, vatandaşlara "evinizde kalın" çağrısında bulundu.



Zorunlu haller dışında kimsenin evden çıkmaması gerektiğini kaydeden Çolakbayrakdar, "Büyüklerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizler her zaman onların yanındayız. Özellikle bu süreçte onların kapılarını tek tek çalarak, temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu noktada değerli büyüklerimize hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyor,

evde kalarak hassasiyet gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor ve sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.