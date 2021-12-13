Kocasinan Belediyesine ait fidanlıklar, Kayseri ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıklarda 50 bin saksılı ağaç ve 100 binden fazla bitki yetiştiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni ve farklı bitkilerin yetiştirildiği fidanlıkların adeta Ar-Ge faaliyeti yürüten üretim merkezi gibi çalıştıklarını ifade etti.

Oruçreis ve Gömeç Mahallesi'nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıklarda, kentin iklimine uygun çeşitli bitkiler yetiştirdiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Oruçreis ve Gömeç bölgesinde bitki üretim merkezi gibi çalışan ve alt yapı ile yenileme çalışmalarının hızla devam ettiği fidanlıklarda, toplam 50 bin metrekare alan üzerine kurulu olup, ağaç, çalı türü bitki, tıbbi ve aromatik bitki, iç mekan çiçek olmak üzere toplam 50 bin saksılı ağaç ve 100 binden fazla saksılı bitki bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra 10 bin metrekarelik alana kurulu bitkisel harç üretim tesisinde günlük 1000 metreküp bitkisel harç üretimi yapılmaktadır."

Kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından çok iyi bir noktada olduklarına dikkati çeken Çolakbayrakdar, fidanlıklarında yetiştirdikleri bitkilerle hem Kayseri hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladıklarını aktardı.