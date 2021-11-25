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Kocasinan Belediyesinin geri dönüşüm çalışmaları - Son Dakika

Kocasinan Belediyesinin geri dönüşüm çalışmaları

25.11.2021 15:38
Kocasinan Belediyesinin geri dönüşüm çalışmaları

Kocasinan Belediyesinin geri dönüşüm projeleri hem çevreye hem ekonomiye katkı sağlıyor.

Kocasinan Belediyesinin geri dönüşüm projeleri hem çevreye hem ekonomiye katkı sağlıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, geri dönüşümle hem ülke ekonomisine büyük kazanç sağladıklarını hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerini belirtti.

Pek çok geri dönüşüm projesiyle Türkiye'ye örnek olduklarını belirten Çolakbayrakdar, özellikle geçen yıl hizmete sundukları Türkiye'de ilk olan ikili toplama sistemli araç ile ambalaj atığı, atık pil ve atık yağı kaynağından ayrıştırılmış olarak topladıklarını aktardı.

Geri dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"4 yıl önce ilçenin çeşitli yerlerine elektrikli ve elektronik atık toplama noktaları yerleştirdik. Ambalaj atığı toplama araçlarını ilçemize kazandırdık. Bitkisel atık yağ toplama kutusu çalışması ile evsel atık yağlar toplayarak, hem atık yağın çevreye verebileceği olası zararların önüne geçiliyor hem de ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlanıyor. Proje ve yatırımlarımızın yanı sıra çocuklarımızın çevre ve geri dönüşüm bilincini de erken yaşlarda edinmeleri geleceğimiz açısından büyük önem taşıdığından bu yönde de çalışma yürütüyoruz."

Kocasinan Belediyesinin geri dönüşüm çalışmaları
Kocasinan Belediyesinin geri dönüşüm çalışmaları

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesinin geri dönüşüm çalışmaları - Son Dakika


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