Kocasinan Belediyesinin kurban kesim ve satış yerlerinde hazırlıklar devam ediyor - Son Dakika

Kocasinan Belediyesinin kurban kesim ve satış yerlerinde hazırlıkların devam ettiği bildirildi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle tüm önlemleri en ince ayrıntısına kadar en üst seviyede almak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Özellikle sosyal mesafe, maske ve temizliğin önemli olduğunu hatırlatan Çolakbayrakdar, vatandaşların daha sağlıklı ve daha huzurlu ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

Modern kurban kesim yerleriyle Türkiye'ye örnek olduklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti.

"Bakanlıklarımız tarafından gelen talimatları ilk günden beri yerine getiriyoruz. Bu doğrultuda yaklaşan Kurban Bayramı'nda neler yapılması gerektiği konusunda genelge yayımlandı. Bizler de bu talimatları hızlı bir şekilde refleks göstererek, hemşehrilerimin lehine olacak şekilde hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha temiz bir şekilde ibadetlerini yerine getirmeleri için hazırlıklarımıza başladık. Toplum sağlığının korunması için alınan tüm tedbirleri en ince ayrıntısına kadar, modern mobil kesimhaneleri ve kurban satış alanlarımızda titizlikle uygulayacağız."