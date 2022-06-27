Kocasinan Belediyesinin yaptığı leylek yuvaları misafirlerini ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kocasinan Belediyesinin yaptığı leylek yuvaları misafirlerini ağırlıyor

27.06.2022 13:09
Kocasinan Belediyesinin yaptığı leylek yuvaları misafirlerini ağırlıyor

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından kırsaldaki bazı mahallelere yapılan yuvalar leylekleri misafir ediyor.

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından kırsaldaki bazı mahallelere yapılan yuvalar leylekleri misafir ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, leyleklerin göç yolu üzerinde bulunan alanlara konaklamaları için yuva yapıldı.

Kızılırmak havzasındaki Elmalı, Yemliha, Kızık ve Güneşli mahallelerine leylek yuvası yapan belediye ekipleri yeni yuva yapımına da devam ediyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ekolojik dengenin ve doğal güzelliklerin korunması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu aktaran Çolakbayrakdar, "İnsan odaklı projelerin yanı sıra diğer canlılara karşı da sorumluluğuz var. Hoşgörü diyarı Kayseri'de yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan'da değerli olduğunu gösteriyoruz. Çevreye ve doğaya yönelik yaptığımız hizmetlerimizle Kayseri'ye ve Türkiye'ye örnek oluyoruz. Ayrıca hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesinin yaptığı leylek yuvaları misafirlerini ağırlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:10 Kılıçdaroğlu'ndan Türk Ocakları'nın İslam dünyası sempozyumunda Karl Marx sözleri: Bu ismi yadırgamayacağınıza inanıyorum
12:45 Anjiyo olmayı kabul etmeyen adam, aynı gün koyunlarının başında ölü halde bulundu
12:41 Seyhan Soylu ile Ata Çağlayan örfi nikah kıydı: Ahirette de buluşmak istedik
12:28 AFAD'dan Batı Karadeniz içim önemli uyarı! 15 ilçede taşkın riski tehlikeli boyutlara ulaştı
12:09 Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:18 Ümit Özdağ, "Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum" sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 13:17:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesinin yaptığı leylek yuvaları misafirlerini ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement