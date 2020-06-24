Kocasinan Belediyesspor, Masa Tenisi Ligi'ni lider tamamladı - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi B Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglerin mevcut haliyle tescil edilmesiyle 2019-2020 Danyal Çiper Sezonu'nda oynadığı 13 maçın 13'ünü kazanarak, ligi namağlup lider tamamladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, başarılarından dolayı sporcu ve antrenörleri tebrik eden Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye ve uluslararası müsabakalarda Kocasinan'ın adının hızla yükseldiğini belirtti.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediye Spor Kulübünün her alanda elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Özellikle masa tenisi takımımız, uluslararası başarılarla tarihe geçiyor. Masa tenisinde Süper Lig'in yanı sıra 1. Ligi'de de mücadele eden masa tenisi takımımız Türkiye ve uluslararası karşılaşmalarda elde ettiği başarılar sayesinde bizleri gururlandırıyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında kızlarımız, gururla şehrimizi ve ülkemizi temsil ediyor. Sporcularımızın daha da önemli dereceler elde edeceklerine inancım sonsuz."