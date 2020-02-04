Kocasinan Boks Takımı sporcusu Türkmen, altın madalya kazandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan Boks Takımı sporcusu Türkmen, altın madalya kazandı - Son Dakika

Kocasinan Boks Takımı sporcusu Türkmen, altın madalya kazandı

7 saat önce

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Boks Takımı sporcularının Çankırı'da düzenlenen Genç, Yıldız ve Üst Minik Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında çeşitli dereceler elde ettiği bildirildi.

Kocasinan Boks Takımı sporcusu Türkmen, altın madalya kazandı, System.String[]

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Boks Takımı sporcularının Çankırı'da düzenlenen Genç, Yıldız ve Üst Minik Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında çeşitli dereceler elde ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şampiyonada sporculardan Hikmet Gül Türkmen, üst minik kadınlar müsabakalarında 70 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Ayrıca, yıldız kadınlar müsabakasında 60 kiloda Yağmur Tayyar Türkiye ikincisi olurken, Rabia Polat da üst minik kadınlar kategorisinde üçüncülüğü elde etti.

Sporcu ve antrenörlerini tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Şampiyonluklarla dolu bir yıla başladık. Sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Kayseri ve ilçemizin adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracağız. Belediye olarak, her yaşta ve her branşta sporu yaygınlaştırmak için her türlü imkanımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kocasinan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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