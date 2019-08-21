Kocasinan Çocuk Kulübü yetenekleri keşfediyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Çocuk Kulübü'nde eğitim alan çocukların resimlerinden oluşan sergiyi gezdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Çocuk Kulübü'nde eğitim alan çocukların resimlerinden oluşan sergiyi gezdi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, kulüpteki çocuklara ziyarette bulundu.

Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Çolakbayrakdar, farklı branşlarda eğitim alan çocuklarla tek tek sohbet etti.

Resim kursuna katılan çocukların yaptığı resimleri inceleyen Çolakbayrakdar, bağlama ve halk oyunu eğitimi gören öğrencilerin performansını da izledi.

Çocuk Kulübü ile yetenekli nesillerin yetişmesine katkı sağladıklarına dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü'nde yaz okulu kapsamında çocuklarımız eğitim görüyorlar. Düzenlemiş olduğumuz eğitimlerimizle yetenekli nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlıyoruz. Bütün gayretimiz büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Yavrularımızın geleceği için, yarınları için, huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile emek harcayarak, güzel bir sergi hazırlayan ve gösteri sergileyen çocuklarımızı ve eğitmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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