Kocasinan Çözüm Merkezi'ne 38 günde 109 bin çağrı geldi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yoğunluk yaşayan Kocasinan Çağrı Merkezi, 38 günde 109 bin 607 çağrının 93 bin 354'ünü aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturdu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 7 gün 24 saat prensibiyle Kocasinanlılara hizmet veren Çözüm Merkezi'nin bu süreçte önemli rol üstlendiğini belirtti.

Çözüm Merkezi ile özellikle sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların taleplerinin ilgili birimlere aktarılarak, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığına dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Çözüm Merkezi, tüm belediyecilik hizmetlerini tek bir çatı altında toplayan bir birimdir. Kocasinan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın belediyeden isteği, talebi, şikayeti, önerileri ve beklentilerini yansıtması noktasında büyük bir adımdır." ifadelerini kullandı.