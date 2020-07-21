Kocasinan'da 10 bin yıllık Siyez Buğdayının hasadı yapıldı - Son Dakika

Kocasinan'da 10 bin yıllık Siyez Buğdayının hasadı yapıldı

Kocasinan Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren KAYÇEV ile birlikte geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve 'Hitit buğdayı' olarak da bilinen siyez buğdayının üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 2018 yılında başlattığı çalışmanın 2'nci hasadı yapıldı.

Kocasinan'da 10 bin yıllık Siyez Buğdayının hasadı yapıldı, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren KAYÇEV ile birlikte geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve 'Hitit buğdayı' olarak da bilinen siyez buğdayının üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 2018 yılında başlattığı çalışmanın 2'nci hasadı yapıldı. Hasanarpa Mahallesi'nde İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ile birlikte siyez buğdayının hasadına katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, proje ile Türkiye'ye model olduklarını belirterek, uygulamayla Kocasinan'ın tarımsal alanda büyük bir atılım yaşattıklarını söyledi.


Hayata geçirdiği proje ve çalışmalarla her zaman çiftçilerin yanında olan Başkan Çolakbayrakdar, projeyle verimi ve besin değeri yüksek olan siyez buğday üretiminin artırılması, ilçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerini vurguladı. Genetiği değiştirilmemiş yapısıyla doğallığını koruyan siyez buğdayının hem bölge çiftçisinin gelirini artıracağını hem de sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:


"2018 yılının sonunda ekimi yapılan ve geçen yıl hasadı gerçekleştirilen siyez buğdayının Kocasinan'da yaygınlaştırılması ve sürdürülebilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Ata tohumunun bu topraklarda yetiştirilmesini göstermek amacıyla başlattığımız çalışma ile geçen yıl 150 çiftçimize buradaki hasat ettiğimiz buğdayları dağıttık. Bu yıl 150 çiftçimiz yaklaşık 150 dönüm arazide ektiği siyez buğdaylarını hasat etmeye başladı. Kocasinan Belediyesi olarak Kayseri'de ve bölgemizde tarım ve ziraat ile uğraşan çiftçilerimizin siyez buğdayını daha yaygın hale getirmesi için çalışıyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra insan merkezli belediyecilik faaliyetleri yürüttüğümüz için bölgemizdeki çiftçilerimizin daha fazla kazanç sağlamalarını, kaliteli tohumlarla kaliteli üretim yapmalarını ve insan sağlığı gibi birçok parametre ile önemsiyoruz ve değer veriyoruz. Öz tohumlarla siyez buğdayının yanı sıra 'Karahıdır' diye bilinen domates fidelerinin dağıtımını geleneksel hale getirdik. Bu çalışmalarımızı kamu kurum ve kuruluşların işbirliğiyle artırarak devam ettireceğiz. Bütün gayretimiz, bölgemizdeki çiftçi kardeşlerimize rehberlik edebilmektir. Bu noktada desteklerinden dolayı Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi'ne ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin her zaman her şartta çiftçinin yanında olduğunu sözlerine ekledi.


İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise Kocasinan Belediyesi'nin tarım ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "Belediyelerimizin bu şekilde tarımsal etkinliklerin içerisinde bulunması ve çitçilerimize destek vermesi çok önemlidir. Zaten pandemi sürecinde tarımın önemini gördük. Buğdayın atası ve anası dediğimiz gacer ve siyez buğdayını yaşatmak değerlidir ve önemlidir. Bundan dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Öte yandan Kocasinan Belediyesi tarafından hasadı yapılan buğdayın tohumları çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacak. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, Mustafa Şahin, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 12:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasinan'da 10 bin yıllık Siyez Buğdayının hasadı yapıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı Ebru Polat, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka bayrama özel kredi kampanyaları Kötü koku üzerine ihbar ettiler! Apartmanın bodrumunda erkek cesedi bulundu Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu         
15:05
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak         
14:45
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış         
14:25
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü         
14:15
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti         
13:42
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu         
13:27
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış         
13:14
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti         
12:40
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu         
12:39
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm         
12:34
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor         
12:33
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun         
12:29
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi         
12:09
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu         
12:06
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı         
11:57
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü         
11:57
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın         
11:51
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti         
11:35
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı         
11:22
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin         
10:59
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı         
10:47
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak         
10:46
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!         
10:43
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak         
10:35
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı         
09:47
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi         
09:37
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı         
09:05
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek         
08:55
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı         
23:50
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler         
23:19
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 18:50:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocasinan'da 10 bin yıllık Siyez Buğdayının hasadı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei