Son Dakika Haberleri: Kocasinan'da 2018'de 2 Bin 852 Çift Nikah Kıydı

Kocasinan'da 2018'de 2 Bin 852 Çift Nikah Kıydı

25 dakika önce

Kocasinan Belediyesi'nde 2018 yılında evlendirme dairesine başvuran 2 bin 852 çiftin nikah işlemleri gerçekleştirildi.

Kocasinan'da 2018'de 2 Bin 852 Çift Nikah Kıydı, System.String[]
Kocasinan Belediyesi'nde 2018 yılında evlendirme dairesine başvuran 2 bin 852 çiftin nikah işlemleri gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 yılında Kocasinan Belediyesi evlendirme dairesine 2 bin 852 çift başvurdu.

Başvuran çiftlerden bazılarının nikahını kıyan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

Belediye, yeni evlenen çiftlere "Nikah seti" hediye ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Çolakbayradar, şunları kaydetti:

"Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerinin mutlu anlarında yanlarında olmak bizleri de mutlu ediyor. Yenilenen ve günün şartlarına uygun hale getirilen nikah salonumuzla genç çiftlere, hayatlarının en mutlu anlarında nezih bir ortam sunuyoruz. Ayrıca çiftlere içerisinde Kur'an-ı Kerim, aile ilmihali, lokum, fincan takımı, nikahta ilk imzayı atacakları kalem ve Türk Bayrağı bulunan 'nikah seti' hediye ediyoruz. Gençlerimizin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:33 Kaynak: AA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel
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