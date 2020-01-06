Kocasinan'da 2019 yılında 2 bin 900 yuvanın temeli atıldı - Son Dakika

Kocasinan Belediyesinde 2019 yılında evlendirme dairesine başvuran 2 bin 900 çiftin nikah işlemi gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, genç çiftlerin yuva kurmak için ilk heyecanlarına tanıklık eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çiftlerin mutluluklarına ortak oldu.

Evlilik kurumunun devam etmesi ve aile bağlarının güçlenmesi için projeler üreten Kocasinan Belediyesi, sosyal belediyecilikte örnek olacak çalışmalara imza atıyor.

Yeni evlenen çiftlere nikah seti, bebeği olan ailelere ise bebek paketi hediye eden Kocasinan Belediyesi, ilçe sakinlerinin en mutlu günlerini verdiği hediyelerle taçlandırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Çolakbayrakdar, nikah işlemleri açısından en yoğun geçen ayın ağustos olduğunu ifade etti.

Ailenin toplumun temel dinamiklerinden biri olduğuna dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"2019 yılında 2 bin 900 çiftin nikahını kıydık. Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerinin mutlu anlarında yanlarında olmak bizleri de mutlu ediyor. Modern nikah salonumuzla genç çiftlere hayatlarının en mutlu anlarında nezih bir ortam sunuyoruz. Genç çiftlerimizin vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve mukaddes değerlerimize sahip çıkacak bir yuva kurmalarını Allah'tan niyaz ediyoruz. Evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum."