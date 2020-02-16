Kocasinan'da 2020 yılına damga vuracak dev projeler toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan'da 2020 yılına damga vuracak dev projeler toplantısı - Son Dakika

Kocasinan'da 2020 yılına damga vuracak dev projeler toplantısı

6 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2020 yılında yapılacak yatırım ve projeler hakkında başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı.

Kocasinan'da 2020 yılına damga vuracak dev projeler toplantısı, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2020 yılında yapılacak yatırım ve projeler hakkında başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı. Belediye hizmet binasında düzenlenen Yatırım Programları Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere daha kaliteli hizmet sunabilmek için yoğun gayret sarf ettiklerini, etkin projeler üreterek, geleceğin Kocasinan'da şekillenmesini istediklerini söyledi.


'Yeni Kocasinan' için hassasiyetle çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; "2020 yılında özellikle sahada yapacağımız çalışmalar, alt yapısını oluşturacağımız projeler ve inşasına başlayacağımız yatırımlarla ilgili bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Ayrıca mahalle muhtarları, hemşehrilerimiz, sivil toplum kuruluşlarından gelen talepleri de dikkate alarak, bu beklentileri karşılayacak projeler ile mevcut çalışmalarımız arasında yer alan Kocasinan Akademi, Çocuk Kulübü, Gençlik Merkezi, Kocasinan Gönüllüsü gibi hizmetlerimizin yaygınlaştırılması konusunda yapılması gerekenleri masaya yatırdık. Bu noktada Çözüm Merkezi birimimiz bizim için yönlendirici oluyor. Projelerimiz noktasında ise, hem vatandaşlarımızın memnuniyeti hem de beklentilerini ölçme noktasında Çözüm Merkezi, doğru bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Şu ana kadar geldiğimiz noktada belediyemizle vatandaşlar arasındaki iletişim ağı açısından doğru sonuçlar verdiğine müşahede etmiş olduk. En son yaptığımız çalışmalar da bunun en büyük göstergesidir. Yaptığımız toplantı neticesinde güzel ilçemiz Kocasinan'ımız için proje ve çalışmaları hızlı bir şekilde hayata geçirmek için daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha huzurlu ve daha mutlu olabilecekleri fiziki ortamları oluşturabilmektir. Yapacağımız çalışmalarımızla hemşehrilerimiz için daha yaşanabilir bir Kocasinan sunmuş olacağız." diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
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