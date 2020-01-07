Kocasinan'da 269 türde 125 bin 284 çeşit bitki yetiştiriliyor - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta yetiştirdiği 269 türde 125 bin 284 çeşit bitki ile ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığını bünyesinde barındırıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Oruç Reis Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta incelemelerde bulundu.

Çolakbayrakdar, yeni ve farklı bitkilerin yetiştirildiği fidanlıkların adeta Ar-Ge faaliyeti yürüten üretim merkezi gibi çalıştıklarını belirtti.

Kocasinan'ı değiştirmeye devam ettiklerini aktaran Başkan Çolakbayrakdar, "Oruç Reis, Gömeç ve Erkilet bölgesinde bitki üretim merkezi gibi çalışan fidanlıklar toplam 50 bin metrekare alan üzerine kurulu olup, 41 türde 12-15 yaş arası 85 bin 804 ağaç, 21 türde 7 bin 119 adet çalı türü bitki, 7 türde 30 bin 361 tıbbi ve aromatik bitki, 200 türde 2 bin adet iç mekan çiçek olmak üzere 269 türde toplam 125 bin 284 çeşit bitki bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.