Kocasinan'da 32 noktada yenileme ve asfalt çalışması - Son Dakika
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Kocasinan'da 32 noktada yenileme ve asfalt çalışması

29.05.2022 11:14
Kocasinan'da 32 noktada yenileme ve asfalt çalışması

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce 32 noktada yenileme ve asfaltlama çalışması yapılıyor.

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce 32 noktada yenileme ve asfaltlama çalışması yapılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yakut Mahallesi Elisevenler Caddesi'ndeki çalışmaları inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yol medeniyettir" anlayışıyla ilçenin farklı noktalarında yol yenileme çalışmalarıyla şehrin altyapısını güçlendirdiklerini, yolları daha geniş ve konforlu hale getirdiklerini belirtti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çolakbayrakdar, ulaşımı kolaylaştırmak adına ilçenin dört bir yanında yenileme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kocasinan'ın bütün mahallelerinde gerekli ihtiyaçları anında hızlı şekilde çözebilmeyi amaçladıklarını aktaran Çolakbayrakdar, ekiplere kolaylıklar diledi.

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Kaynak: AA

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