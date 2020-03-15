Kocasinan'da 5 yılda 23 basketbol, 55 futbol sahası yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan'da 5 yılda 23 basketbol, 55 futbol sahası yapıldı - Son Dakika

Kocasinan'da 5 yılda 23 basketbol, 55 futbol sahası yapıldı

7 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 5 yılda 23 basketbol, 55 futbol sahası yaptıklarını bildirdi.

Kocasinan'da 5 yılda 23 basketbol, 55 futbol sahası yapıldı, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 5 yılda 23 basketbol, 55 futbol sahası yaptıklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, Kocasinan Spor Kulübü bünyesinde bin 482 lisanslı sporcunun eğitim gördüğünü, birçok spor yatırımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Amacımız sporla bayrağını ve milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesidir" ifadesini kullanan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Özellikle gençlerimizin hayatlarına dokunan projeleri hayata geçiriyoruz. Spor da bunlardan bir tanesidir. Hem kulüplerin hem de spor tesisleri ve sahaların bölgemizde bulunması dolayısıyla Kocasinan, sporun merkezi konumundadır. Ayrıca Kocasinan Spor Kulübü'nün başarıları şehrimiz adına da gurur vericidir. İnşallah branşlarımızı artırarak başarı çıtasını daha üst seviyelere taşıyacağız. Bizler biliyoruz ki hem başarılı sporcularımızın yetişmesi hem de gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması sporla birlikte olacaktır. Her yaşta ve her branşta sporu yaygınlaştırmak için her türlü imkanımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Özellikle 5 yılda 23 adet basketbol ve 55 adet futbol sahasını ilçemize kazandırdık ve spor alanında birçok yatırım yaptık."

Yapılan sahaların ekonomik değerinin 10 milyon 622 bin TL olduğu belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:16 Kaynak: AA
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