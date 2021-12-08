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Kocasinan'da ağaç yaprakları organik gübreye dönüşüyor - Son Dakika

Kocasinan'da ağaç yaprakları organik gübreye dönüşüyor

08.12.2021 15:34
Kocasinan'da ağaç yaprakları organik gübreye dönüşüyor

Kocasinan Belediyesi, mevsim şartlarından dolayı dökülen ağaç yapraklarını gübreye dönüştürüyor.

Kocasinan Belediyesi, mevsim şartlarından dolayı dökülen ağaç yapraklarını gübreye dönüştürüyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, uygulama ile toprağın mineral açısından zenginleştirildiğini ve daha verimli hale getirildiğini belirtti.

Ağaç gazelleri ve biçilmiş çimler başta olmak üzere toplanan atıkları bir araya getirerek, organik gübre ürettiklerini anlatan Çolakbayrakdar, "Bu gübreyi çeşitli bitkilerin daha kaliteli yetişmesinde kullanıyoruz. Örnek olan bu uygulamayla hem toprak mineral açısından zenginleşiyor hem de daha verimli hale geliyor. Daha güzel çevre için hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, parklarda ağaçlardan dökülen yaprakları toplayarak uygun koşullarda bekletiyor. Toplanan yapraklar, serada oluşturulan havuzda muhafaza edilerek, kompost toprağa dönüştürülüyor ve üstün kalitede gübre elde ediliyor.

Kocasinan'da ağaç yaprakları organik gübreye dönüşüyor
Kocasinan'da ağaç yaprakları organik gübreye dönüşüyor

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocasinan'da ağaç yaprakları organik gübreye dönüşüyor - Son Dakika


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