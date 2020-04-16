Kocasinan'da ağaçlandırma çalışmaları - Son Dakika

Kocasinan Belediyesinin ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Kocasinan'ı daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek için ağaçlandırma faaliyetlerine önem verdiklerini belirtti.

Ağaçlandırma faaliyetlerini hızlandırdıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bu yıl içerisinde 100 bin ağacı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz ve bunun için de çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Özellikle 3 farklı anlamda orman oluşturduk. Bölgede her doğan çocuk için onun adına dikilmiş bir ağaç, evlenen çiftlerimiz için bir ağaç ve son olarak ise ebediyete intikal eden vatandaşlarımız için de bir ağaç dikerek adeta ormanlar oluşturuyoruz. Bu ağaçlar zaman içerisinde büyüyecek ve Kocasinan içerisinde büyük bir orman olacak. Bizden sonraki nesillere güzel bir miras bırakacağımız bir hizmetimiz olacağına inanıyorum. Ayrıca Kocasinan'ın dört bir yanında ağaçları topraklarla buluşturuyoruz. Bunlardan biri olan Kuşçu'da baraj gölü çevresinde dikilen ağaçlar sayesinde mavi ile yeşili buluşturup, bölgeyi turizm cenneti haline getirdik. Çevreyi güzelleştirmek adına yapılması gereken ne varsa yoğun bir şekilde gayret ediyoruz. Kocasinan'ın daha modern olması için parklar ve yeşillendirme çalışmalarımız aralıksız devam edecektir."