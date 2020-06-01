Kocasinan'da ağaçlar toprakla buluşuyor - Son Dakika

Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığını bünyesinde bulunduran Kocasinan Belediyesi, ağaçlandırma çalışmalarını Erkilet'te sürdürüyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, "daha yeşil Kocasinan" için düzenli olarak ağaç diktiklerini belirtti.

Erkilet bölgesinde ağaçlandırmanın sürdüğünü anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yeşil bizlerin çevreye bakışı noktasında önemli bir konu. Yeşil ve çevre bilincini en iyi şekilde gençlerimize ve çocuklarımıza aşılayabilmek adına yoğun gayret sarf ediyoruz. Çünkü emanet aldığımız çevreyi bizden sonraki nesillere bırakacağız. Bu doğrultuda son 5 yılda yüzbinlerce ağacı toprakla buluşturduk ve kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından Kocasinan'ı dünya standartlarının üzerine çıkarttık. Bütün gayretimiz, daha yaşanabilir ve yemyeşil Kayseri'yi inşa etmektir. Bu vesileyle dikilen ve dikilecek olan ağaçların şehrimize ve çevremize güzellikler getirmesini diliyorum."