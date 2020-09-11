Kocasinan'da asansörler de dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında asansörlerin muayene öncesi iç kısımlarını ve kapılarını dezenfekte ediyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe sakinlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini belirtti.

Vatandaşların sağlığına, huzuruna ve güvenliğine önem verdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"2012 yılından itibaren Türkiye'deki bütün asansörler yetkili ve lisanslı firmalar tarafından denetlenerek, asansörün güvenli olup olmadığını gösteren yeşil, mavi, sarı ve kırmızı etiketler yapıştırılıyor. Kırmızı etiketle karşılaştığınızda asansörün risk altında olduğunu ve kullanım konusunda belli tarihe kadar süre verilmektedir. Toplumsal olarak günlük hayatta gerek konutlarda gerek işyerlerinde gerekse farklı mekanlarda sık sık kullandığımız asansöre ihtiyacımız oluyor. Bu noktada bir duyarlılık olarak eğer bir kırmızı etiketli asansör varsa yaşadığımız konutlarda yöneticimizle, iş yerinde ise sorumlu kişiyle bunun bir an önce giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor. Bize düşen görev ise bu hassasiyeti bir toplumsal bilinç olarak gündeme getirmek ve yeşil etiketli asansörleri kullanmaktır."