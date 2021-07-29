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Kocasinan'da ata yadigarı ve 28 kromozomlu gacer buğdayının hasadı yapıldı - Son Dakika

Kocasinan'da ata yadigarı ve 28 kromozomlu gacer buğdayının hasadı yapıldı

29.07.2021 12:33
Kocasinan'da ata yadigarı ve 28 kromozomlu gacer buğdayının hasadı yapıldı, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren KAYÇEV ile birlikte Anadolu'da ilk ıslah edilen ve 28 kromozomu ile genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen gacer buğdayının ilk hasatını yaptı.

Kocasinan Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren KAYÇEV ile birlikte Anadolu'da ilk ıslah edilen ve 28 kromozomu ile genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen gacer buğdayının ilk hasatını yaptı. Hasanarpa Mahallesi'nde 30 dönüm arazi üzerinde gacer buğdayının hasatına katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla Türkiye'ye örnek olduklarını belirterek, Kocasinan bölgesinde tarımsal altyapıyı ve üretimi güçlendirerek, her alanda olduğu gibi bu alanda da büyük bir atılım yaşatacaklarını söyledi.

Hasanarpa Mahallesi'nde İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ile birlikte kadim bir geçmişi bulunan gacer buğdayının hasatına katılan Başkan Çolakbayrakdar, geçen yıl ekimi yapılan ve bu yıl hasatı gerçekleştirilen buğdayın Kocasinan'da yaygınlaştırılması için çalıştıklarını vurguladı. Yapılan yatırımlarla ilçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerini dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, "Geçen yıl ekimini yaptığımız gacer buğdayının bugün hasatini gerçekleştiriyoruz. Bilindiği üzere; Kayseri'deki tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20'si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Merkez ilçe olmamıza rağmen köylerimizdeki çiftçilerimiz, hayvancılık, ziraat ve tarım noktasında yoğun gayret sarf ediyorlar. Bu noktada Kayseri'miz ve Türkiye'miz için tarımsal üretime ve tarımsal üretimin artırılması konusunda büyük önem veriyoruz. Sanayi üretimin yanı sıra bir o kadar da tarımsal üretim önemli ve değerlidir. Ata tohumu olarak bildiğimiz gacer buğdayının tohumunu geçen yıl toprakla buluşturduk ve bugün hasatına başlıyoruz. İnşallah hasat etmiş olduğumuz buğdayları çiftçilerimize dağıtarak, daha fazla Kayseri'mizde ve yöremizde ekilip, biçilir hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bütün gayretimiz, tarımsal üretimin artırılmasının yanı sıra bu Anadolu topraklarındaki ekilen ata tohumların yeniden bu topraklarda buluşmasını sağlamak. Ürün çeşitliliği artırmak içinde yaptırımız siyez buğdayı, tıbbı ve aromatik bitkiler, aspir gibi çalışmalar yürütüyoruz. Nihayetinde genetiği değiştirilmemiş öz tohumları yetiştirmek ve vatandaşların sağlığını korumak içindir. İnşallah önümüzdeki günlerde gacer buğdayı daha yaygın hale gelir" ifadelerine yer verdi.

Pandemi sürecinde tarımın ne kadar önemli ve değerli olduğunun ortaya çıktığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Pandemi sürecinde gıda konusunun ne derece önemli olduğu bir kez daha gördük. Bundan dolayı mevcut ekim, dikim alanlarımızı ve tarımsal alanlarımızı daha verimli kullanmamız gerekiyor. Özellikle bu tür çalışmalarla hem mevcut çiftçilerimizi güçlendirmek hem de yeni çiftçiler ekleyerek bölgemizdeki tarımsal altyapıyı ve üretimi güçlendirmek en büyük kazancımız olacaktır. Anadolu'nun bereketli topraklarında ekmeğini topraktan çıkartan hemşehrilerimize bol bereketli bir yıl diliyorum."

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise Kocasinan Belediyesi'nin tarım ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "Belediyelerimizin bu şekilde tarımsal etkinliklerin içerisinde bulunması ve çitçilerimize destek vermesi çok önemlidir. Bir o kadar da buğdayın atası ve anası dediğimiz gacer buğdayını yaşatmak değerlidir ve önemlidir. Bu buğdayın asıl özelliği glüten oranlarının düşük olmasından dolayı Kocasinan Belediyesi bu konuda ciddi bir atılım gerçekleştirmiş oldu. Ata tohumlarımızdan biri olan ve nişastasından pirince kadar alternatif olarak değerlendirilen gacer buğdayının glüteninin düşük olduğu bilinmekte ve bu alanda çalışmalar yapılmaktadır. Bundan dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından biçerdöver ile gacer buğdayının hasatı yapıldı. Başkan Çolakbayrakdar'ın başlatmış olduğu bu hamle Anadolu'nun bereketli topraklarında ekmeğini topraktan çıkaran çiftçilerden tam not aldı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi tarafından ilk hasatı yapılan gacer buğdayının tohumlarından elde edilen ürün, çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacak. Ayrıca Anadolu'da ilk ıslah edilen ve 28 kromozomu ile genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen gacer, pirinç ve bulgura alternatif olmanın yanı sıra çorba, unundan ekmek ve kek ile nişastasından helva yapılmaktadır. Gacer, lif yapısı ve tam organik olması nedeniyle sağlıklı yaşama katkı sağladığı bilinmektedir. - KAYSERİ

Kocasinan'da ata yadigarı ve 28 kromozomlu gacer buğdayının hasadı yapıldı
Kocasinan'da ata yadigarı ve 28 kromozomlu gacer buğdayının hasadı yapıldı
Kocasinan'da ata yadigarı ve 28 kromozomlu gacer buğdayının hasadı yapıldı
Kocasinan'da ata yadigarı ve 28 kromozomlu gacer buğdayının hasadı yapıldı

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocasinan'da ata yadigarı ve 28 kromozomlu gacer buğdayının hasadı yapıldı - Son Dakika


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